#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Қандай жағдайда референдум өтпеді деп танылады – Нұрлан Әбдіров түсіндірді

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 14:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров 2026 жылғы 13 наурызда ОСК кулуарында референдум қандай жағдайда өтпеді деп танылуы мүмкін екенін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бұл талаптардың барлығы қолданыстағы Конституцияда нақты көрсетілген.

"Конституция нормасына сәйкес, референдумға сайлаушылар тізіміне енгізілген азаматтардың 50 пайыздан астамы қатысуы тиіс. Сонымен қатар, әңгіме Конституция мәтіні туралы болғандықтан, қосымша талап та бар: елдің кемінде үштен екі өңірінде сайлаушылардың қатысуы 50 пайыздан жоғары болуы керек", – деді Әбдіров.

Сондай-ақ оның сөзінше, дауыс беруге қатысқан азаматтардың 50 пайыздан астамы ұсынылған өзгерістерді қолдауы тиіс.

"Егер бұл талаптар орындалмаса, онда референдум өтпеді деп есептеледі және халық ұсынылған өзгерістерді қолдамады деген қорытынды жасалады. Ең алдымен дауыс беруге сайлаушылардың 50 пайыздан астамы келуі керек. Одан кейін келгендердің 50 пайыздан астамы "қолдаймын" деп дауыс беруі тиіс", – деп қосты ол.

Бұған дейін Мәдениет және ақпарат министрлігі референдумға үгіт жүргізу кезінде анықталған заң бұзушылықтар туралы хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада блогер жұпқа қатысты сот процесі басталды
15:39, Бүгін
Астанада блогер жұпқа қатысты сот процесі басталды
Нұрлан Әбдіров халықаралық байқаушылармен кездесулер өткізді
17:37, 18 наурыз 2023
Нұрлан Әбдіров халықаралық байқаушылармен кездесулер өткізді
ОСК төрағасы: бюллетеньдерді алдын ала тарату мүмкін емес
14:18, Бүгін
ОСК төрағасы: бюллетеньдерді алдын ала тарату мүмкін емес
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: