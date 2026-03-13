#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Абай облысында есірткіні жарнамалайтын 50-ден астам жазба жойылды

Абай облысында есірткіні жарнамалайтын 50-ден астам жазба жойылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 15:57 Сурет: ҚР ІІМ
Жыл басынан бері өңірде заңсыз есірткі айналымымен байланысты интернет-ресурстарды жарнамалайтын 50-ден астам есірткіні жарнамалайтын граффити жазбалар анықталып, жойылды.

Бұл жұмыстар құқық қорғау органдары мен белсенді жастардың бірлескен әрекетінің нәтижесінде жүзеге асырылуда.

Осы бағыттағы кезекті профилактикалық іс-шара Семей қаласында ұйымдастырылуда. Семей қаласы полиция басқармасының қызметкерлері "Дала қырандары" жастар қоғамдық бірлестігінің еріктілерімен бірлесіп, қала аумағында есірткі жарнамасын насихаттайтын заңсыз граффити жазбаларын анықтау және жою жұмыстарын жүргізді.

Іс-шара барысында тұрғын үйлердің қабырғаларында, қоршауларда және қоғамдық орындарда жазылған күмәнді белгілер мен интернет-дүкендердің мекенжайлары боялып, толықтай өшірілді.

Профилактикалық шара тек заңсыз жазбаларды жоюмен шектелмей, ақпараттық-түсіндіру жұмыстарымен де қатар жүргізілді. Полиция қызметкерлері мен жастар ұйымының өкілдері қала тұрғындарымен кездесіп, жастарды зиянды әдеттерден аулақ болуға шақырып, есірткінің адам денсаулығына, қоғам мен болашақ ұрпаққа тигізетін зияны туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстанудың маңызы кеңінен насихатталды. Іс-шара барысында тұрғындарға есірткіге қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алуда қоғамның белсенділігі ерекше маңызға ие екені атап өтілді.

Азаматтарға қала аумағында күмәнді жазбалар, граффити немесе есірткі құралдарын жарнамалайтын белгілер анықталған жағдайда, бұл туралы дереу құқық қорғау органдарына хабарлау қажеттігі түсіндірілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырау облысында өткен жылы есірткіні жарнамалайтын 100-ден астам граффити жойылды
15:22, 05 ақпан 2025
Атырау облысында өткен жылы есірткіні жарнамалайтын 100-ден астам граффити жойылды
Алматыда есірткі жарнамалайтын 5 мыңнан астам граффити жойылды
10:05, 16 қыркүйек 2024
Алматыда есірткі жарнамалайтын 5 мыңнан астам граффити жойылды
Шымкентте 700-ден астам есірткі жарнамасы жойылды
15:47, 15 қаңтар 2024
Шымкентте 700-ден астам есірткі жарнамасы жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: