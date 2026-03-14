#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Алматыда 25 шетел азаматы заңсыз еңбек еткен

Алматыда 25 шетел азаматы заңсыз еңбек еткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.03.2026 14:02 Сурет: polisia.kz
Алматыда өтіп жатқан "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында көші-қон қызметінің қызметкерлері шетел азаматтарының заңсыз еңбек қызметімен айналысу деректерін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рейдтік тексеру барысында Түрксіб ауданындағы кәсіпорындардың бірінде 25 шетел азаматының тиісті рұқсат құжаттарынсыз еңбек етіп келгені белгілі болды.

Аталған құқық бұзушылық бойынша шетел азаматтарына қатысты әкімшілік материалдар рәсімделді. Іс материалдары Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша сотына жолданды.

Алматы полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасының бастығы Еркін Амантаев мұндай тексерулердің негізгі мақсаты заңсыз еңбек қызметінің жолын кесу және көші-қон саласындағы тәртіпті қамтамасыз ету екенін атап өтті.

"Жедел-профилактикалық іс-шаралар аясында кәсіпорындар мен құрылыс нысандарында тұрақты түрде тексеру жүргізіледі. Басты міндетіміз – шетелдік жұмыс күшін заңсыз тарту фактілерін анықтап, көші-қон заңнамасының бұзылуына жол бермеу. Мұндай жағдайда жауапкершілік тек шетел азаматтарына ғана емес, оларды тиісті рұқсатсыз жұмысқа қабылдаған жұмыс берушілерге де жүктеледі", – деді ол.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: