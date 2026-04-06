Қоғам

Ақтауда қызыл балықты заңсыз тасымалдаған азамат ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
Республика аумағында 1–31 сәуір аралығында "Бекіре" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Іс-шара аясында патрульдік полиция батальонының қызметкерлері құқық бұзушылықты анықтады.

Аталған факт Маңғыстау облысы полиция департаментінің жедел басқару орталығының бейнебақылау камералары арқылы тіркелген.

ЖБО инспекторы Алматов Р. жедел шаралар қабылдап, күдіктіні ұстады. Ақтау қаласындағы МАЭК маңындағы айналма жолда автокөлік тоқтатылып, тексерілді. Тексеру барысында көліктен шамамен 40 келі (9 дана) заңсыз тасымалданған қызыл балық тәркіленді.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 339-бабы (сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген жануарлармен заңсыз айналысу) бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Полиция департаменті азаматтарды заң талаптарын сақтауға және табиғи ресурстарды заңсыз пайдалануға жол бермеуге шақырады.

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету — әрбір азаматтың ортақ міндеті. Маңғыстау облысында жол қозғалысы қауіпсіздігін және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасуда.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматылық полицейлер жаңа тәсілге көшті: жүзден астам жүргізуші ұсталды
Астанада заңсыз саудамен айналысқан азамат жауапкершілікке тартылды
Семейде есірткі заттарын заңсыз сақтаған азамат ұсталды
"Пытался развить успех, но не совсем получилось": Бублик - о старте сезона-2026
Борца из Казахстана лишили шанса на медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль чемпионата Азии в Бишкеке
Разгромом завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан за финал чемпионата Азии по борьбе
