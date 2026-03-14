Қоғам

14 наурыздағы валюта бағамы қандай

14 наурыздағы валюта бағамы қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.03.2026 12:54 Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 14 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінде валюта бағамдары мынадай:

  • АҚШ доллары – 490,69 теңге;
  • еуро – 562,33 теңге;
  • рубль – 6,11 теңге;
  • Қытай юані – 71,33 теңге.

Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін. Көрсетілген бағамдар айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағаларын білдіреді.

Астана

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 487,12 теңге,
  • сату – 495,57 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 557,31 теңге,
  • сату – 567,31 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6 теңге,
  • сату – 6,3 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

  • сатып алу – 490,27 теңге,
  • сату – 492,43 теңге.

Еуро бағамы:

  • сатып алу – 561,3 теңге,
  • сату – 567,05 теңге.

Рубль бағамы:

  • сатып алу – 6,04 теңге,
  • сату – 6,18 теңге.
Айдос Қали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
