14 наурыздағы валюта бағамы қандай
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 14 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінде валюта бағамдары мынадай:
- АҚШ доллары – 490,69 теңге;
- еуро – 562,33 теңге;
- рубль – 6,11 теңге;
- Қытай юані – 71,33 теңге.
Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін. Көрсетілген бағамдар айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағаларын білдіреді.
Астана
Доллар бағамы:
- сатып алу – 487,12 теңге,
- сату – 495,57 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 557,31 теңге,
- сату – 567,31 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6 теңге,
- сату – 6,3 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
- сатып алу – 490,27 теңге,
- сату – 492,43 теңге.
Еуро бағамы:
- сатып алу – 561,3 теңге,
- сату – 567,05 теңге.
Рубль бағамы:
- сатып алу – 6,04 теңге,
- сату – 6,18 теңге.
