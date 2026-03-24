24 наурыздағы валюта бағамы қандай
Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро, рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 24 наурыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамдары: АҚШ доллары – 481,88 теңге; еуро – 556,79 теңге; рубль – 5,71 теңге; Қытай юані – 70,03 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеріп отыруы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдарын айырбастау пункттері белгілейді.
Астана
АҚШ доллары: сатып алу – 479 теңге,сату – 486 теңге;
Еуро: сатып алу – 552 теңге,сату – 562 теңге;
Рубль:сатып алу – 5,89 теңге,сату – 6,3 теңге.
Алматы
АҚШ доллары: сатып алу – 481,43 теңге,сату – 483,58 теңге;
Еуро: сатып алу – 554,87 теңге,сату – 560,45 теңге;
Рубль: сатып алу – 5,84 теңге,сату – 6,06 теңге.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript