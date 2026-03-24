Қоғам

24 наурыздағы валюта бағамы қандай

24 наурыздағы валюта бағамы қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.03.2026 12:10
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро, рубль бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 24 наурыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамдары: АҚШ доллары – 481,88 теңге; еуро – 556,79 теңге; рубль – 5,71 теңге; Қытай юані – 70,03 теңге.

Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеріп отыруы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдарын айырбастау пункттері белгілейді.

Астана

АҚШ доллары: сатып алу – 479 теңге,сату – 486 теңге;

Еуро: сатып алу – 552 теңге,сату – 562 теңге;

Рубль:сатып алу – 5,89 теңге,сату – 6,3 теңге.

Алматы

АҚШ доллары: сатып алу – 481,43 теңге,сату – 483,58 теңге;

Еуро: сатып алу – 554,87 теңге,сату – 560,45 теңге;

Рубль: сатып алу – 5,84 теңге,сату – 6,06 теңге.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
14 наурыздағы валюта бағамы қандай
12:54, 14 наурыз 2026
14 наурыздағы валюта бағамы қандай
1 наурыздағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы
12:16, 01 наурыз 2026
1 наурыздағы Алматы мен Астанадағы валюта бағамы
8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
15:00, 08 ақпан 2026
8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арина Соболенко установила очередной рекорд в WTA
11:50, Бүгін
Арина Соболенко установила очередной рекорд в WTA
Кравца низко оценили в России, но "Барыс" продлит с ним контракт
11:30, Бүгін
Кравца низко оценили в России, но "Барыс" продлит с ним контракт
Мировой теннис "обезумел" от превосходной формы Елены Рыбакиной в Майами
11:13, Бүгін
Мировой теннис "обезумел" от превосходной формы Елены Рыбакиной в Майами
Когда Софья Самоделкина начнёт своё выступление на чемпионате мира по фигурному катанию
10:59, Бүгін
Когда Софья Самоделкина начнёт своё выступление на чемпионате мира по фигурному катанию
