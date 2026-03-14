Атырау облысында 12 мың орындық стадионның құрылысы басталды
Нысан Атырау-2 шағын ауданында шамамен 10 гектар аумақта орналасады. Қазір жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп, құрылысқа дайындық жұмыстары жүргізілуде. Атап айтқанда, жер телімі тегістеліп, құрылыс техникасы жұмылдырылуда. Айта кетейік, нысан құрылысы Мемлекет басшысының өңірге жұмыс сапары барысында берген тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылуда.
Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары Дархан Тілепбергеннің айтуынша, стадион UEFA IV санатына сай салынып, халықаралық жарыстарды өткізуге мүмкіндік бермек.
"Кешеннің орталық бөлігі халықаралық стандарттарға сәйкес келетін өлшемі 105×68 метр болатын футбол алаңы болады. Трибуналар шатырының ең биік нүктесі 28 метрді құрайды. Сонымен қатар стадионда халықаралық деңгейдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған орындар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған 200 орын қарастырылған. Трибуналардың астында спортшылар мен келушілерге арналған функционалдық аймақтар, соның ішінде бокс, күрес, йога, велоспорт, теннис және басқа да спорт түрлеріне арналған залдар орналасады. Стадионның құрылымы тек футбол матчтарын ғана емес, регби және америкалық футбол жарыстарын өткізуге де қолайлы", – деді Дархан Тілепберген.
Жобаны іске асыру мерзімі – 18 ай. Құрылыс жұмыстарын 2027 жылдың соңына қарай аяқтау жоспарланып отыр.