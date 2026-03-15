#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Бангкокта Геннадий Головкин республикалық референдумда дауыс берді

Геннадий Головкин Таиландтың астанасы — Бангкок қаласында өтіп жатқан World Boxing Futures Cup 2026 халықаралық турниріне қатысу барысында республикалық референдумда дауыс берді., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 07:41 Сурет: ҚР СІМ
Геннадий Головкин Таиландтың астанасы — Бангкок қаласында өтіп жатқан World Boxing Futures Cup 2026 халықаралық турниріне қатысу барысында республикалық референдумда дауыс берді.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 15 наурызында ҚР СІМ баспасөз қызметі таратты. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық олимпиада комитетінің президенті әрі World Boxing ұйымының президенті Геннадий Головкин Қазақстанның Таиландтағы Елшілігі жанындағы №453 референдум учаскесіне келіп, Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау мәселесі бойынша республикалық референдумда өз таңдауын жасады.

Белгілі спорт қайраткері бұл маңызды саяси науқанға қатысу әрбір азаматтың жауапкершілігі екенін атап өтті. Оның айтуынша, ел болашағына қатысты маңызды шешімдерді қабылдауда халықтың белсенділігі ерекше маңызға ие.

"Республикалық референдум – елдің болашағын айқындайтын маңызды қадам. Мұндай шешімдерге азаматтардың қатысуы мемлекеттің тұрақты дамуына және қоғамның бірлігіне ықпал етеді", – деді Геннадий Головкин.

Сондай-ақ ол қазақстандықтарды ел үшін маңызды қоғамдық-саяси үдерістерге белсенді қатысуға шақырды.

Айта кетейік, Геннадий Головкин Бангкок қаласына World Boxing Futures Cup 2026 турниріне қатысу үшін барған. Халықаралық жарысқа әртүрлі елдерден жас боксшылар қатысып, болашақ чемпиондарды анықтауға мүмкіндік береді. Турнир аясында бокс саласының дамуына қатысты бірқатар ресми кездесулер мен талқылаулар да өткізіліп жатыр.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Серік Шәпкенов жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі референдумда дауыс берді
09:15, Бүгін
Серік Шәпкенов жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі референдумда дауыс берді
Қазақстандық 10 боксшы Futures Cup турнирінің жартылай финалына жолдама алды
09:31, 14 наурыз 2026
Қазақстандық 10 боксшы Futures Cup турнирінің жартылай финалына жолдама алды
Қазақстандық сегіз боксшы Futures Cup турнирінің финалына өтті
17:58, 14 наурыз 2026
Қазақстандық сегіз боксшы Futures Cup турнирінің финалына өтті
Оқи отырыңыз
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
11:06, Бүгін
Жумахан принёс второе "золото" Казахстану в Бангкоке, победив хозяина ринга
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
10:45, Бүгін
Разбившая узбекскую боксёршу в финале Future Cup казахстанка поделилась секретом победы
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
10:17, Бүгін
Казахстанка уничтожила соперницу из Узбекистана и стала победительницей топ-турнира
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
10:14, Бүгін
"Хартс" Чеснокова сенсационно уступил в чемпионате Шотландии
