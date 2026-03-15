Бангкокта Геннадий Головкин республикалық референдумда дауыс берді
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 15 наурызында ҚР СІМ баспасөз қызметі таратты.
Қазақстан Республикасы Ұлттық олимпиада комитетінің президенті әрі World Boxing ұйымының президенті Геннадий Головкин Қазақстанның Таиландтағы Елшілігі жанындағы №453 референдум учаскесіне келіп, Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау мәселесі бойынша республикалық референдумда өз таңдауын жасады.
Белгілі спорт қайраткері бұл маңызды саяси науқанға қатысу әрбір азаматтың жауапкершілігі екенін атап өтті. Оның айтуынша, ел болашағына қатысты маңызды шешімдерді қабылдауда халықтың белсенділігі ерекше маңызға ие.
"Республикалық референдум – елдің болашағын айқындайтын маңызды қадам. Мұндай шешімдерге азаматтардың қатысуы мемлекеттің тұрақты дамуына және қоғамның бірлігіне ықпал етеді", – деді Геннадий Головкин.
Сондай-ақ ол қазақстандықтарды ел үшін маңызды қоғамдық-саяси үдерістерге белсенді қатысуға шақырды.
Айта кетейік, Геннадий Головкин Бангкок қаласына World Boxing Futures Cup 2026 турниріне қатысу үшін барған. Халықаралық жарысқа әртүрлі елдерден жас боксшылар қатысып, болашақ чемпиондарды анықтауға мүмкіндік береді. Турнир аясында бокс саласының дамуына қатысты бірқатар ресми кездесулер мен талқылаулар да өткізіліп жатыр.