Қызылордада Ыбырай Жақаев әулетінің 9 келіні референдумда бір мезетте дауыс берді
Қазақ даласының құнарлы топырағында еңбек етіп, күріш өсіруде рекордтық көрсеткішке қол жеткізген Ыбырай Жақаевтың есімі ел жадында еңбекқорлық пен табандылықтың, адалдық пен жауапкершіліктің символы ретінде мәңгі сақталған.
Оның өмірлік ұстанымы – адал еңбек пен халыққа қызмет ету – тек жеке тұлға үшін емес, тұтас ұрпаққа өнеге болып қалды, қоғамның рухани негізін бекітті.
Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ыбырай Жақаевтың ұрпақтары атасының асыл мұрасын жалғастыра отырып, ел тағдырына жауапкершілікпен қарап, маңызды саяси науқан – референдумға қатысып, өз таңдауын жасады.
Мұндай тарихи әрекет әр азаматтың мемлекет болашағына қосқан үлесін айқын көрсетеді, азаматтық борыш пен патриотизмнің нақты көрінісі болып табылады.
Бұл тарихи сәт – тек жеке дауыс беру емес, ол – елдің тұрақтылығы мен дамуына бағытталған стратегиялық қадам.
Елдің бірлігі мен қоғамдағы сенімділікті нығайту, демократиялық құндылықтарды дәріптеу, азаматтық жауапкершілікті арттыру – осындай маңызды кезеңнің басты мәні болып саналады.
Ыбырай Жақаевтың ұрпақтары өз дауыстарын бере отырып, елдің даму жолында белсенді азаматтық ұстанымның, патриоттық сезімнің және тарихи жауапкершіліктің айқын үлгісін көрсетті.
Бұл – мемлекетіміздің болашағына қосылған нақты үлес, тәуелсіздік пен бірліктің, адал еңбек пен жауапкершіліктің мәңгілік символы.