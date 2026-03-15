Алматыдағы сайлау учаскелерінде қала тұрғындары үшін фотоаймақтар ұйымдастырылды
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Референдум күні Алматыдағы барлық сайлау учаскесінде ерекше әрі заманауи фотоаймақтар ұйымдастырылды.
Бұл бастама қала тұрғындарына азаматтық борышын орындап қана қоймай, маңызды күнді есте қалдырып, естелік суретке түсу үшін жасалған.
Алматылықтардың айтуынша, фотоаймақтар дауыс беру күніне ерекше мерекелік көңіл күй сыйлап, оны есте қаларлық оқиғаға айналдырды.
Көпшілік естелік суретке түсіп, достары мен жақындарына алған әсерін бөлісіп жатыр.
