#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Қазақтың үш ханы дауыс беруге келді

Қазақтың үш ханы дауыс беруге келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 13:51 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Қызылорда қаласындағы №375 сайлау учаскесінде референдум аясында ерекше әрі мазмұнды акция ұйымдастырылды.

Қазақ хандары Қасым хан, Есім хан және Тәуке хан бейнесіндегі азаматтар бір мезетте дауыс берді.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Тарихтан белгілі, Қасым ханның "Қасқа жолы", Есім ханның "Ескі жолы", Тәуке ханның "Жеті жарғысы" қазақ халқын бірлікке ұйыстырып, мемлекеттіліктің берік негізін қалаған заңдар жүйесі болды. Бүгінгі Ата заң да сол бабалар салған сара жолды жалғап, Қазақстанның болашағын айқындайтын маңызды құжат екені сөзсіз.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Шараның мақсаты азаматтардың саяси белсенділігін арттыру және ел болашағына қатысты маңызды шешім қабылдауда әрбір тұрғынның дауыс беруінің маңызын көрсету.

Айта кетейік, Қызылорда қаласындағы сайлау учаскелерінде референдум талаптарына сәйкес дауыс беру процесі ашық, заң талаптарына сай әрі жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Қала тұрғындары өз таңдауларын жасап, ел болашағына қатысты маңызды саяси науқанға белсенді қатысуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Дауыс беру үшін аспаннан түсті: Өскеменде референдумға әуе шарымен және парапланмен ұшып келген
16:48, Бүгін
Дауыс беру үшін аспаннан түсті: Өскеменде референдумға әуе шарымен және парапланмен ұшып келген
Алматыдағы сайлау учаскелерінде қала тұрғындары үшін фотоаймақтар ұйымдастырылды
08:54, Бүгін
Алматыдағы сайлау учаскелерінде қала тұрғындары үшін фотоаймақтар ұйымдастырылды
Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай референдумда дауыс берді
11:20, Бүгін
Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай референдумда дауыс берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
16:31, Бүгін
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
15:58, Бүгін
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
15:46, Бүгін
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
Боксёр из Казахстана не смог завоевать пятое "золото" для страны на Futures Cup в Бангкоке
15:28, Бүгін
Боксёр из Казахстана не смог завоевать пятое "золото" для страны на Futures Cup в Бангкоке
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: