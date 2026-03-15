Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай референдумда дауыс берді
Алматы қаласында республикалық референдум аясында тұрғындар сайлау учаскелеріне келіп, өз таңдауын жасап жатыр.
Солардың арасында 2024 жылғы Париж Олимпиадасының қола жүлдегері Назым Қызайбай да бар.
Қазақ боксшысы №168 сайлау учаскесінде дауыс берді. Бұл учаске Алматинский колледж автомобильной и модной индустрии ғимаратында орналасқан. Спортшының айтуынша, азаматтардың мұндай оқиғаларға қатысуы елдің дамуы үшін маңызды.
"Бүгін сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауымды жасадым. Әрбір азамат мемлекет дамуына қатысты мәселелер бойынша өз пікірін білдіруі керек", – деді Назым Қызайбай.
Спортшы қоғамдық өмірде де белсенді болудың маңыздылығын атап өтті:
"Біз, спортшылар, халықаралық жарыстарда елімізді абыроймен танытып, мемлекеттік туымызды көтеруге тырысамыз. Бірақ ел ішінде де осындай маңызды күндері азаматтық ұстанымымызды көрсетіп, саналы таңдау жасау өте маңызды. Сондықтан дауыс беруге қатысу мен үшін үлкен жауапкершілік", – деді ол.
