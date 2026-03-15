Қоғам

Қазақстанның үш өңірінде тұрғындар референдумға дауыс беруге кезекте тұр

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 09:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 15 наурызда Абай облысының тұрғындары, Қостанай облысының тұрғындары және Маңғыстау облысының тұрғындары жаңа Конституцияны қабылдау бойынша республикалық референдумға дауыс беру үшін кезекте тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Telegram-каналы pcc_kz жазғандай, бұл үш өңірдің көптеген тұрғындары таңмен таласа дауыс беруге келіп, азаматтық борышын орындауға ниет білдірген.

08:30 жағдай бойынша аталмыш облыстарда дауыс беру белсенділігі жоғары – учаскелерде дауыс бергісі келетіндер ұзын кезекке тұрып жатыр. Сонымен бірге, азаматтық бірлікті көрсететін позитивті және достық атмосфера байқалады.

Қазақстандықтардың белсенділігі республиканың басқа өңірлерінде де байқалуда, бұл дауыс берудің халық үшін маңыздылығын көрсетеді.

Бұған дейін Мәулен Әшімбаев жаңа Конституцияны қабылдау бойынша республикалық референдумда дауыс берген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
