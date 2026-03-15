Қоғам

Атырауда екі бірдей үшем дүниеге келді

Фото: pexels
Референдум қарсаңында Атырау облыстық перинаталдық орталығында екі үшем дүниеге келді.

Бұл қуанышты жаңалық перзентхана ұжымы мен жас аналардың жақындары үшін ерекше сәт болды.

Перинаталдық орталықта орналасқан №22 жабық референдум учаскесінде үшемдердің аналары да дауыс беріп, өз таңдауларын жасады. Солардың бірі – үшемнің анасы Гүлшат Аханова.

Атырау қаласына қарасты Ақжар ауылының тұрғыны Гүлшат Аханованың отбасында бұған дейін үш қызы болған. Үшем қыздардың дүниеге келуімен олардың шаңырағында алты қыз бала өсетін болды. Сәбилерге Нұриля, Сабира, Хадия деген есім берілмек.

"Еліміздің болашағы үшін, қыздарымыздың болашағы үшін бүгін дауыс бердім", – дейді жас ана.

Референдум қарсаңында дүниеге келген тағы бір үшемнің анасы – Айдана Ерғалиева. Оның отбасына үш ұл келді.

Жас ана да перинаталдық орталықта орналасқан №22 жабық референдум учаскесінде дауыс беріп, өз таңдауын жасады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Түркістан облысында тағы үшем сәби дүниеге келді
21:52, 28 наурыз 2023
09:54, 12 ақпан 2026
20:22, 31 қазан 2024
