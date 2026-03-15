Атырауда екі бірдей үшем дүниеге келді
Референдум қарсаңында Атырау облыстық перинаталдық орталығында екі үшем дүниеге келді.
Бұл қуанышты жаңалық перзентхана ұжымы мен жас аналардың жақындары үшін ерекше сәт болды.
Перинаталдық орталықта орналасқан №22 жабық референдум учаскесінде үшемдердің аналары да дауыс беріп, өз таңдауларын жасады. Солардың бірі – үшемнің анасы Гүлшат Аханова.
Атырау қаласына қарасты Ақжар ауылының тұрғыны Гүлшат Аханованың отбасында бұған дейін үш қызы болған. Үшем қыздардың дүниеге келуімен олардың шаңырағында алты қыз бала өсетін болды. Сәбилерге Нұриля, Сабира, Хадия деген есім берілмек.
"Еліміздің болашағы үшін, қыздарымыздың болашағы үшін бүгін дауыс бердім", – дейді жас ана.
Референдум қарсаңында дүниеге келген тағы бір үшемнің анасы – Айдана Ерғалиева. Оның отбасына үш ұл келді.
Жас ана да перинаталдық орталықта орналасқан №22 жабық референдум учаскесінде дауыс беріп, өз таңдауын жасады.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript