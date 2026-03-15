Республикалық референдум күніне орай ұлттық дәстүрлер дәріптелді
Іс-шараның басты мақсаты – өскелең ұрпаққа ел рухын, азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру және ұлттық дәстүрлерге деген құрметті арттыру.
Рәсім барысында мектеп мұғалімдері кішкентай оқушыларға арналған "Тұсаукесер" дәстүрін көрсетті. Бұл қазақ халқының көне әрі тәрбиелік мәні зор дәстүрлерінің бірі жоғары деңгейде көрсетіліп, кеңінен насихатталды.
Салтанатты рәсім кезінде үлкендер балаларға ақ тілектерін айтып, жарқын болашаққа баталарын берді. Іс-шараға қатысушылар ұлттық дәстүрлердің мән-маңызын терең түсініп, ел болашағына бейжай қарамайтын жауапты азаматтарды тәрбиелеудің маңыздылығы туралы ойларын ортаға салды.
Мектеп ұжымы осындай тәрбиелік мәні зор шаралар арқылы оқушылардың ұлттық құндылықтарға деген құрметін арттыруды және қоғамдағы маңызды оқиғаларға бейжай қарамайтын белсенді тұлғаларды тәрбиелеуді басты мақсат етіп отыр.