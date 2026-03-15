Шетелде өтіп жатқан референдумда қандай танымал қазақстандықтар дауыс берді – фото және видео
Мәліметіне сүйенсек, сағат 14:00-ге дейін шет елдерде Қазақстанның 66 референдум учаскесі ашылып, оларға келіп дауыс бергендер саны 3248 адамды құрады.
Қазақстанның танымал дзюдошылары – 2024 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Ғұсман Қырғызбаев және әлем чемпионаттарының екі дүркін жүлдегері Әбиба Әбужақынова – Қазақстан Республикасының Чехия Республикасындағы Елшілігі жанындағы №437 референдум учаскесіне барды.
Белгілі болғандай, Нимбурк қаласында өтіп жатқан халықаралық оқу-жаттығу жиынында жүрген спортшылар Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау мәселесі бойынша референдумға қатысып, өздерінің азаматтық ұстанымдарын білдіріп, ел үшін маңызды саяси оқиғаға қолдау көрсетті.
Сонымен қатар, Түркияның жан-жағынан білім алып жатқан қазақ жастары референдумға белсенді қатысуда.
Елшілікте дауыс беріп жатқан жастар еліне деген сағынышын ән-күймен жеткізіп, ерекше көңіл-күй сыйлауда.
Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде Мәскеудегі сайлау учаскесінде ұзын-сонар кезекте тұрған қазақстандықтардың суреті жарияланды.
Мұнымен қоса, дипломатиялық өкілдікте Мәскеудегі учаскеде Қазақстанның Ресейдегі елшісі Дәурен Абаевтың дауыс бергені хабарланды.
