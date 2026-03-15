Референдумда қазақстандықтардың 51%-дан астамы дауыс берді
Фото: Zakon.kz
Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов 2026 жылғы 15 наурызда референдумда дауыс бергендердің саны туралы осы сағаттағы өзекті ақпаратты жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның мәліметіне сүйенсек, қазіргі жағдай бойынша республиканың 6 471 378 азаматы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 51,93% құрады.
Ақпаратқа көз жүгіртсек, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес өңірлерде азаматтардың келуі мынаны құрады:
- Абай облысы 61,04%
- Ақмола облысы 60,05%
- Ақтөбе облысы 61,37%
- Алматы облысы 56,13%
- Атырау облысы 56,54%
- Батыс Қазақстан облысы 49,97%
- Жамбыл облысы 51,13%
- Жетісу облысы 59,82%
- Қарағанды облысы 57,32%
- Қостанай облысы 56,51%
- Қызылорда облысы 64,63%
- Маңғыстау облысы 53,14%
- Павлодар облысы 53,31%
- Солтүстік Қазақстан облысы 52,37%
- Түркістан облысы 58,03%
- Ұлытау облысы 52,06%
- Шығыс Қазақстан облысы 59,60%
- Астана қаласы 40,68%
- Алматы қаласы 21,68%
- Шымкент қаласы 58,24%.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript