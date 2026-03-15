#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Референдумда дауыс бергендер туралы жаңартылған мәлімет жарияланды

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 16:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ОСК мүшесі Әсел Жанәбілова 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстандағы референдумда дауыс бергендер туралы өзекті мәліметті жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қазірге дейін 8 миллионнан астам қазақстандық дауыс берген, бұл жалпы қатысушылардың 64%-дан астамын құрайды.

Өңір бойынша 16.00-ге дейін дауыс берді:

  • Абай облысы 69,29%
  • Ақмола облысы 71,33%
  • Ақтөбе облысы 77,65%
  • Алматы облысы 68, 23%
  • Атырау облысы 64,33%
  • Батыс Қазақстан облысы 60,61%
  • Жамбыл облысы 70,31%
  • Жетісу облысы 68,50%
  • Қарағанды облысы 72,63%
  • Қостанай облысы 70,96%
  • Қызылорда облысы 82,02 %
  • Маңғыстау облысы 68,19%
  • Павлодар облысы 68,41%
  • Солтүстік Қазақстан облысы 60,70%
  • Түркістан облысы 72,3%
  • Ұлытау облысы 66,50%
  • Шығыс Қазақстан облысы 78,98%
  • Астана қаласы 47,76%
  • Алматы қаласы 28,16%
  • Шымкент қаласы 72,61%.

Референдум-2026 туралы барлық жаңалықтарды сілтеме бойынша оқи аласыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: