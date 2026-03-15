Референдумда дауыс бергендер туралы жаңартылған мәлімет жарияланды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ОСК мүшесі Әсел Жанәбілова 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстандағы референдумда дауыс бергендер туралы өзекті мәліметті жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, қазірге дейін 8 миллионнан астам қазақстандық дауыс берген, бұл жалпы қатысушылардың 64%-дан астамын құрайды.
Өңір бойынша 16.00-ге дейін дауыс берді:
- Абай облысы 69,29%
- Ақмола облысы 71,33%
- Ақтөбе облысы 77,65%
- Алматы облысы 68, 23%
- Атырау облысы 64,33%
- Батыс Қазақстан облысы 60,61%
- Жамбыл облысы 70,31%
- Жетісу облысы 68,50%
- Қарағанды облысы 72,63%
- Қостанай облысы 70,96%
- Қызылорда облысы 82,02 %
- Маңғыстау облысы 68,19%
- Павлодар облысы 68,41%
- Солтүстік Қазақстан облысы 60,70%
- Түркістан облысы 72,3%
- Ұлытау облысы 66,50%
- Шығыс Қазақстан облысы 78,98%
- Астана қаласы 47,76%
- Алматы қаласы 28,16%
- Шымкент қаласы 72,61%.
Мақаламен бөлісу
