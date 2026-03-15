Референдум: шетелде қанша дауыс беру учаскесі ашылды
Исетовтың айтуынша, референдум кезінде 54 елде 71 дауыс беру учаскесі жұмыс істейтін болады.
Әскери-саяси жағдайдың ушығуына және қазақстандықтардың санының аздығына байланысты 11 учаске 10 елде ашылмайды: Иран, Израиль, Иордания, Катар, БАӘ (2 учаске), Оман, Ливан, Кувейт, Украина және Эфиопия.
Шетелде дауыс беруге құқығы бар қазақстандықтардың жалпы саны – 14 380 адам.
Шетелдік учаскелерде дауыс беру Астана уақытымен 03:00-де Токио мен Сеул қалаларында басталды.
08:00-ге дейін 23 учаске ашылып, онда 198 адам дауыс берді.
Ең соңғы учаске – Сан-Франциско (АҚШ). Ол бүгін Астана уақытымен 19:00-де ашылып, 16 наурызда 08:00-де жабылады.
Дауыс берген азаматтар туралы ақпарат таңғы уақытқа дейін әр 2 сағат сайын, ал түстен кейін әр сағат сайын жаңартылып отырады.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы алдын ала таратылды деген бюллетеньдер туралы қауесеттерге түсініктеме берді.