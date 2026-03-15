Бірнеше қауіпті құбылыс күтіледі: синоптиктер 16 наурыздағы ауа райы туралы ескертті
Синоптиктер 2026 жылғы 16 наурыз, дүйсенбі күні Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстары туралы болжамдарын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, еліміздің солтүстігі мен шығысында кетіп бара жатқан циклоннын әсерінен түнде қар, күндіз елдің батысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады.
"Қазақстанның қалған аумағында антициклон сілемі жауын-шашынсыз ауа-райын анықтайды. Республика бойынша тұман, желдің күшеюі, солтүстікте, шығысында жаяу бұрқасын, батыста шаңды дауылмен күтіледі"."Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Синоптиктер бұған дейін Астана, Алматы және Шымкент қалаларында күтіліп отырған ауа райы туралы хабарлаған болатын. 2026 жылғы 16–18 наурыздағы елдің үш ірі мегаполисіндегі ауа райы туралы толық ақпаратты сілтеме арқылы оқи аласыз.
