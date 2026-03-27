Қазақстанға шаңды дауыл, найзағай мен жаңбыр жылжып келеді - 28 наурызға арналған ауа райы болжамы
Синоптиктер алдағы сенбі, 2026 жылғы 28 наурызға арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК мәліметіне сүйенсек, кең ауқымды антициклон әсерінен, Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Қазақстан аймақтарында 2026 жылғы 28 наурызда болатын қауіптіметеорологиялық құбылыстарға болжау консультациясы
"Тек еліміздің батысында атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуімен, жаңбыр жауып, найзағай болады, кей уақыттарда қатты жаңбыр жауады",- делінген ақпаратта.
Сондай-ақ, республика бойынша тұман, солтүстікте – көктайғақ, батыста, оңтүстікте, шығыста, орталықта – желдің күшеюі, батыста, оңтүстікте шаңды дауылмен күтіледі.
Бұған дейін Алматыда синоптиктердің мәліметі бойынша, наурыздың соңғы күндері мен сәуірдің басында жауын-шашын болмай, ауа температурасы жазғы көрсеткіштерге жақындайтындығын жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
