"Күн күркіреп, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 31 наурызға арналған ауа райы болжамы
Сурет: pexels
Синоптиктер Қазақстан аумағы бойынша алдағы сейсенбі, 2026 жылғы 31 наурызға арналған синоптикалық жағдай мен ауа райы құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес, Қызылорда облысының шығысында, Түркістан облысының батысында, Қостанай облысының оңтүстігінде және Жетісу облысында өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.
"Кең ауқымды антициклонның әсерінен Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек еліміздің батысында, оңтүстігінде жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен найзағай ойнап, жаңбыр жауады, облыстың батысында нөсер жаңбыр болады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Республика бойынша, синоптиктер атап өткендей, батыста тұман, оңтүстікте, орталықта желдің екпін алуы, оңтүстік-шығыста шаңды дауыл тұрады деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Алматыда ауа температурасы +27°С-ге дейін көтерілетінін айтып, болжам жасаған.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript