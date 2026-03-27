Қоғам

Алматыға көктем келді: ауа температурасы +27°С-қа дейін көтеріледі

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптиктердің мәліметі бойынша, наурыздың соңғы күндері мен сәуірдің басында жауын-шашын болмай, ауа температурасы жазғы көрсеткіштерге жақындайды. "Қазгидромет" Zakon.kz сайтына аптаға арналған алдын ала болжамын ұсынды.

Алматы және Алматы облысы бойынша "Қазгидромет" РМК филиалының бас инженері-синоптигі Светлана Аманқұлованың айтуынша, наурыздың соңғы күндері мен сәуірдің басы қолайлы әрі шамамен ыстық ауа райын әкеледі.

"Синоптикалық процестер баяу өтеді. Республиканың орталық және оңтүстік аймақтарын қамтып тұрған антициклон шығысқа жылжып, күшін жоғалтады", – деп атап өтті инженер-синоптик.

Оның сөзінше, апта бойы бұлт аз, жауын-шашын болмайды. Жел әлсіз, 3–8 м/с жылдамдықта болады.

"Ауа температурасы түнде біртіндеп +7…+9°С-тен +13…+15°С-қа, күндіз +20…+22°С-тен +25…+27°С-қа дейін көтеріледі", – деп қосты Гидрометцентр өкілі.

Алматыдағы ауа райы болжамы, 28 наурыз – 3 сәуір 2026 ж.:

28 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – солтүстік-шығыс, 3–8 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +20…+22°С.

29 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – шығыс, 3–8 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С.

30 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік-шығыс, 3–8 м/с. Түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С.

31 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік-шығыс, 3–8 м/с. Түнде +10…+12°С, күндіз +25…+27°С.

1–2 сәуір: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік, 3–8 м/с. Түнде +12…+14°С, күндіз +25…+27°С.

3 сәуір: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік-батыс, 3–8 м/с, күндіз кей жерлерде 13 м/с күшейеді.

Түнде +13…+15°С, күндіз +24…+26°С.

Еске салсақ, "Қазгидромет" республика бойынша 28, 29 және 30 наурызға арналған ауа райын да болжаған болатын. Сол болжамға сәйкес республикада +30°С дейін ыстық,  жауын-шашын, күшті жел, кей жерлерде шаңды дауыл және тұман күтілуде.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанға шаңды дауыл, найзағай мен жаңбыр жылжып келеді - 28 наурызға арналған ауа райы болжамы
17:53, Бүгін
Қазақстанға шаңды дауыл, найзағай мен жаңбыр жылжып келеді - 28 наурызға арналған ауа райы болжамы
Алматыда ауа температурасы 21°С-қа дейін көтеріледі: алдағы аптаға арналған ауа райы болжамы
18:33, 17 қазан 2025
Алматыда ауа температурасы 21°С-қа дейін көтеріледі: алдағы аптаға арналған ауа райы болжамы
Күн күркіреп, 22 градусқа дейін температура көтеріледі: Алматыда бір аптаға арналған ауа райы болжамы шықты
14:02, 23 наурыз 2024
Күн күркіреп, 22 градусқа дейін температура көтеріледі: Алматыда бір аптаға арналған ауа райы болжамы шықты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
21:54, Бүгін
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
21:39, Бүгін
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
21:10, Бүгін
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
21:01, Бүгін
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
