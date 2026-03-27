Алматыға көктем келді: ауа температурасы +27°С-қа дейін көтеріледі
Алматы және Алматы облысы бойынша "Қазгидромет" РМК филиалының бас инженері-синоптигі Светлана Аманқұлованың айтуынша, наурыздың соңғы күндері мен сәуірдің басы қолайлы әрі шамамен ыстық ауа райын әкеледі.
"Синоптикалық процестер баяу өтеді. Республиканың орталық және оңтүстік аймақтарын қамтып тұрған антициклон шығысқа жылжып, күшін жоғалтады", – деп атап өтті инженер-синоптик.
Оның сөзінше, апта бойы бұлт аз, жауын-шашын болмайды. Жел әлсіз, 3–8 м/с жылдамдықта болады.
"Ауа температурасы түнде біртіндеп +7…+9°С-тен +13…+15°С-қа, күндіз +20…+22°С-тен +25…+27°С-қа дейін көтеріледі", – деп қосты Гидрометцентр өкілі.
Алматыдағы ауа райы болжамы, 28 наурыз – 3 сәуір 2026 ж.:
28 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – солтүстік-шығыс, 3–8 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +20…+22°С.
29 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – шығыс, 3–8 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С.
30 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік-шығыс, 3–8 м/с. Түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С.
31 наурыз: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік-шығыс, 3–8 м/с. Түнде +10…+12°С, күндіз +25…+27°С.
1–2 сәуір: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік, 3–8 м/с. Түнде +12…+14°С, күндіз +25…+27°С.
3 сәуір: жауын-шашынсыз. Жел – оңтүстік-батыс, 3–8 м/с, күндіз кей жерлерде 13 м/с күшейеді.
Түнде +13…+15°С, күндіз +24…+26°С.
Еске салсақ, "Қазгидромет" республика бойынша 28, 29 және 30 наурызға арналған ауа райын да болжаған болатын. Сол болжамға сәйкес республикада +30°С дейін ыстық, жауын-шашын, күшті жел, кей жерлерде шаңды дауыл және тұман күтілуде.