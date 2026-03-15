Мақпал Жүнісова жалпыұлттық референдумда дауыс берді
Бүгін таңертеңнен бастап Алматыдағы №383 референдум учаскесінде ел үшін маңызды оқиғаға қатысқысы келген тұрғындардың белсенділігі байқалды. Өз таңдауын жасағандардың қатарында танымал қазақстандық әнші Мақпал Жүнісова да болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мақпал Жүнісованың пікірінше, референдумға қатысу — азаматтық жауапкершілікті танытып, ел болашағына деген жанашырлықты білдірудің бір жолы.
"Мен үшін Қазақстан тағдырына қатысты маңызды шешімдерге қатысу өте маңызды. Дауыс беру — өз ұстанымыңды білдіріп, елдің болашағына деген жауапкершілігіңді көрсету", — деді Қазақстанның халық әртісі.
Ол сондай-ақ референдум секілді маңызды оқиғалар түрлі буын мен мамандық иелерін біріктіріп, қоғамның кемелдігін және азаматтардың белсенді ұстанымын көрсететінін атап өтті.
"Әрбір дауыс маңызды. Референдумға қатысу — ел өміріндегі маңызды өзгерістерге бейжай қарамай, мемлекетіміздің дамуына ықпал етуге дайын екенімізді көрсетудің мүмкіндігі", — деп қосты Мақпал Жүнісова.
Оқи отырыңыз
