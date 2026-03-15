Референдумда 8,8 миллионнан астам қазақстандық дауыс берді
Қазақстан Республикасы Орталық референдум комиссиясы республикалық референдумға азаматтардың келуі туралы кезекті ақпаратты ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес сағат 18.00-дегі жағдай бойынша өңірлерде азаматтардың келуі мынаны құрады:
- Абай облысы 73,84 %
- Ақмола облысы 77,72 %
- Ақтөбе облысы 83,12 %
- Алматы облысы 70,27 %
- Атырау облысы 71,08 %
- Батыс Қазақстан облысы 66,90 %
- Жамбыл облысы 81,07 %
- Жетісу облысы 73,84 %
- Қарағанды облысы 81,44 %
- Қостанай облысы 80,11 %
- Қызылорда облысы 91,80 %
- Маңғыстау облысы 76,84 %
- Павлодар облысы 71,85 %
- Солтүстік Қазақстан облысы 68,58 %
- Түркістан облысы 82,03 %
- Ұлытау облысы 70,57 %
- Шығыс Қазақстан облысы 83,63 %
- Астана қаласы 56,72 %
- Алматы қаласы 32,82 %
- Шымкент қаласы 74,44 %.
Жалпы сағат 18.00-дегі жағдай бойынша республиканың 8 845 280 азаматы бюллетень алды. Бұл – тізімге енгізілген азаматтардың 70,98%-ы.
Дауыс беру учаскелеріне келу туралы келесі ақпарат 20.00-дегі жағдай бойынша сағат 20.30-да беріледі.
