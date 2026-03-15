#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Референдумда 8,8 миллионнан астам қазақстандық дауыс берді

Референдумда 8,8 миллионнан астам қазақстандық дауыс берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 18:20 Сурет: Zakon.kz
Қазақстан Республикасы Орталық референдум комиссиясы республикалық референдумға азаматтардың келуі туралы кезекті ақпаратты ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес сағат 18.00-дегі жағдай бойынша өңірлерде азаматтардың келуі мынаны құрады:

  • Абай облысы 73,84 %
  • Ақмола облысы 77,72 %
  • Ақтөбе облысы 83,12 %
  • Алматы облысы 70,27 %
  • Атырау облысы 71,08 %
  • Батыс Қазақстан облысы 66,90 %
  • Жамбыл облысы 81,07 %
  • Жетісу облысы 73,84 %
  • Қарағанды облысы 81,44 %
  • Қостанай облысы 80,11 %
  • Қызылорда облысы 91,80 %
  • Маңғыстау облысы 76,84 %
  • Павлодар облысы 71,85 %
  • Солтүстік Қазақстан облысы 68,58 %
  • Түркістан облысы 82,03 %
  • Ұлытау облысы 70,57 %
  • Шығыс Қазақстан облысы 83,63 %
  • Астана қаласы 56,72 %
  • Алматы қаласы 32,82 %
  • Шымкент қаласы 74,44 %.

Жалпы сағат 18.00-дегі жағдай бойынша республиканың 8 845 280 азаматы бюллетень алды. Бұл – тізімге енгізілген азаматтардың 70,98%-ы.

Дауыс беру учаскелеріне келу туралы келесі ақпарат 20.00-дегі жағдай бойынша сағат 20.30-да беріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: