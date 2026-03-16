Павлодар облысында заңсыз айналымнан аса ірі мөлшерде есірткі заттары тәркіленді
Павлодар облысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының жедел қызметкерлері облыстық прокуратураның үйлестіруімен жүргізген арнайы жедел іс-шаралар кешені нәтижесінде Ақсу қаласында ер адам ұсталды.
Тінту барысында күдіктіден салмағы 11 келі болатын өсімдік тектес есірткі заты табылып, тәркіленді.
"Аталған дерек бойынша есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын заңсыз иемдену, сақтау, тасымалдау, өткізу мақсатында жөнелту не өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сот санкциясымен күдікті қамауға алынды", – деп хабарлады Павлодар облысы ПД ҰҚҚКБ бастығы Ғабит Қабдрахманов.
Ведомство заңсыз есірткі айналымына қарсы күресте көмектесетін кез келген ақпаратты "102" нөмірі арқылы немесе "Police 102" мобильді қосымшасы арқылы хабарлауға шақырады.
