#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Қоғам

Павлодар облысында ірі есірткі тарату арнасы жойылды

Павлодар облысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жөніндегі жедел қызметкерлер ауқымды арнайы операция жүргізді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 12:47 Сурет: ҚР ІІМ
Павлодар облысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жөніндегі жедел қызметкерлер ауқымды арнайы операция жүргізді.

Нәтижесінде жалпы салмағы 308 келіден асатын, ерекше ірі мөлшерге жататын кептірілген марихуана есірткі заты тәркіленді. Ірі жасырын қойма гараж кооперативтерінің бірінен анықталды.

Жедел қызметкерлер сұр-жасыл түсті өсімдік тектес зат салынған 13 қапты тауып, тәркіледі. Күдікті жасырын орнын өзі көрсеткен.

"Тәркіленген зат бойынша қажетті сараптамалар тағайындалды, олардың нәтижесі бойынша процессуалдық шешім қабылданады. Есірткі құралдарын заңсыз сатып алу, сақтау және өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті қамауға алынды", – деді Павлодар облысы ПД ҰҚҚКБ бастығы Ғабит Қабдрахманов.

Полиция ескертеді: есірткі сатудан "жеңіл ақша" болмайды, заңсыз есірткі айналымына қатысу – ұзақ мерзімді бас бостандығынан айыруға апарар жол.

"Қазіргі заманауи жедел әдістер ұйымдастырушыларды да, қатардағы орындаушыларды – буып-түюшілерді де, мессенджерлер мен криптоәмияндар қолданылғанына қарамастан, анықтауға мүмкіндік береді. Есіңізде болсын, есірткі тасымалдаушының орташа жұмыс мерзімі ұсталғанға дейін бірнеше аптадан екі айға дейін ғана созылады. Оңай пайда табуға деген құмарлықтың соңы – бұзылған тағдырлар мен темір тордың ар жағындағы ұзақ жылдар", – деп атап өтті полиция ведомствосы.

Қылмыстық бизнеске араласып кетпеңіз. Күдікті тұлғалар немесе "жасырын орындар" туралы 102 нөміріне хабарлаңыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: