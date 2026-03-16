#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

Атырау облысында учаскелік полицей пәтерде кілттеніп қалған бүлдіршіндерді құтқарды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 15:06 Фото: Zakon.kz
Атырау облысында учаскелік полицей пәтерде кілттеніп қалған бүлдіршіндерді құтқарды Хабарламада Қонаев көшесіндегі пәтерде 2 және 4 жасар балалардың үйде кілттеніп қалғаны және газ плитасының қосулы тұрғаны жөнінде айтылған.

Ақпаратты ала салысымен учаскелік инспектор дереу көрсетілген мекенжайға барды. Төтенше жағдайлар қызметінің келуін күтпестен, ол бесінші қабаттағы көршінің балконы арқылы пәтерге кірген.

Полиция қызметкері үй ішінде қалған екі баланың жағдайын тексеріп, олардың аман-есен екеніне көз жеткізіп, кейін пәтердің сыртқы есігін ашқан. Оқиға барысында ешкім зардап шеккен жоқ.

Балалардың анасы полиция қызметкерінің батыл әрі жедел әрекетіне ризашылығын білдіріп, дер кезінде көрсетілген көмегі үшін алғыс айтты.

Полиция қызметкерінің кәсіби шеберлігі мен батыл әрекеті ықтимал төтенше жағдайдың алдын алуға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, балалар мен ата-анасына қауіпсіздік шараларын сақтау жөнінде профилактикалық әңгімелесу жүргізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырау облысында полицейлер мұз астына түсіп кеткен екі адамды құтқарды
13:33, 26 желтоқсан 2023
Атырау облысында полицейлер мұз астына түсіп кеткен екі адамды құтқарды
Павлодар полициясы балаларды түтіндеп жатқан пәтерден алып шықты
11:33, 23 шілде 2024
Павлодар полициясы балаларды түтіндеп жатқан пәтерден алып шықты
Ұлытау облысында пәтерде қамаулы күйде қалып кеткен төрт балаға көмек көрсетілді
16:49, 02 наурыз 2025
Ұлытау облысында пәтерде қамаулы күйде қалып кеткен төрт балаға көмек көрсетілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Бүгін
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
16:56, Бүгін
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Бүгін
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
16:33, Бүгін
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: