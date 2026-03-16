#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.29
562.92
6.1
Қоғам

"Заңдылығы расталды": тәуелсіз байқаушылар өткен референдумға баға берді

Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 16:47 Фото: Zakon.kz
"Ел Дауысы" қоғамдық қоры 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда өткен республикалық референдумды тәуелсіз қоғамдық бақылаудың қорытындыларына арналған ашық баспасөз конференциясын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу аясында қор басшылығы дауыс беру күні байқаушылар желісінің жұмысы туралы айтып, бақылаудың алдын ала нәтижелерін ұсынды, сондай-ақ сайлау учаскелеріндегі дауыс беру процесін ұйымдастыруға қатысты негізгі қорытындылармен бөлісті.

"Ел Дауысы" қоры 2020 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осы кезеңде біз 6 мыңнан астам байқаушыны оқытып, даярладық. Бүгінге дейін өткен барлық электоралдық процестерге, соның ішінде парламенттік және президенттік сайлауларға қатыстық. Референдумды бақылау тәжірибеміз де бар. Биыл референдум өтетіні жарияланған сәттен бастап біз бірден үн қатып, аккредиттеу мерзімі жыл соңында аяқталғандықтан, оны жаңартып, тәуелсіз бақылауды ұйымдастыруға кірістік. Сонымен қатар, биыл 2020 жылдан бері бізбен тұрақты жұмыс істеп келе жатқан байқаушылар пулының қалыптасуының арқасында бақылау географиясын кеңейте алдық. Олардың тәжірибесінің арқасында бізге жаңа қатысушылар қосылды. Бұдан бөлек, жаңа байқаушылар әлеуметтік желілер арқылы маған тікелей хабарласты", – деді қор жетекшісі Аида Жексен.

Оның айтуынша, биыл қордың қоғамдық бақылау жобасы Қазақстанның 32 қаласын қамтыды. Олардың қатарында ірі өңірлік орталықтармен қатар шағын қалалар да бар. Қор байқаушылары Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Павлодар, Өскемен, Қостанай, Ақтау, Атырау, Тараз, Түркістан, Петропавл, Қызылорда қалаларында, сондай-ақ Екібастұз, Жезқазған, Сәтбаев, Кентау, Талғар, Қонаев, Степногорск, Риддер және өзге де бірқатар елді мекендерде жұмыс істеді.

Аида Жексен дауыс беру күні бойы қор байқаушылары учаскелердің ашылуын, дауыс беру процесінің ұйымдастырылуын, учаскелердегі рәсімдердің сақталуын, комиссиялардың жұмысын, сондай-ақ дауыстарды санау мен қорытынды құжаттарды рәсімдеу процесін тіркеп отырғанын атап өтті.

Сурет: ҚР ОСК

Учаскелерден түскен ақпарат өңірлік үйлестірушілер арқылы жеткізіліп, қордың орталық штабында жинақталды. Алдын ала бақылау нәтижелері бойынша, учаскелердің басым бөлігінде дауыс беру ұйымдасқан әрі тыныш жағдайда өтті.

Бақылау барысында рәсімдік сипаттағы жекелеген ескертулер мен сигналдар тіркелді, алайда олардың нәтижеге елеулі әсері жоқ.

Қор жетекшісі Аида Джексенова азаматтардың қоғамдық бақылауға белсенді қатысу деңгейі жоғары болғанын атап өтті:

"Қазақстанда азаматтық бақылауға деген қызығушылықтың артып келе жатқанын көріп отырмыз, мұны келушілер белсенділігінен де байқауға болады. Дауыс беру күні біздің байқаушылар еліміздің әртүрлі қалаларында жұмыс істеп, учаскелердегі жағдайды тіркеп, ақпаратты қор штабына жіберіп отырды. Біз үшін адамдардың қоғамдық процестерге қатысуға және рәсімдердің ашықтығы үшін жауапкершілік алуға дайын болуы маңызды", – деді ол.

Қор жетекшісі қоғамдық бақылаудың негізгі миссиясы рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету және заңнаманың сақталуын қадағалау екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
12:22, 15 наурыз 2026
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа Конституция жобасы бойынша референдумда дауыс берді
Мәулен Әшімбаев жаңа Конституцияны қабылдау бойынша референдумда дауыс берді
09:38, 15 наурыз 2026
Мәулен Әшімбаев жаңа Конституцияны қабылдау бойынша референдумда дауыс берді
Референдум-2026: вице-премьерлер мен үкімет мүшелері де дауыс берді
12:05, 15 наурыз 2026
Референдум-2026: вице-премьерлер мен үкімет мүшелері де дауыс берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Бүгін
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
16:56, Бүгін
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Бүгін
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
16:33, Бүгін
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: