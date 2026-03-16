Қоғам

Атырауда ер адам әйелін өлтірді

Атырауда ер адам әйелін өлтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 17:39 Сурет: polisia.kz
2026 жылғы 16 наурызға қараған түні Атырауда қайғылы оқиға болды. Отбасылық жанжал салдарынан қаладағы мектеп-лицейлердің бірінде бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істеген 58 жастағы әйел қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, әйелді 62 жастағы жұбайы жарақаттаған.

Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға туралы хабар полицияға шамамен сағат 03:30-да түскен. Ерлі-зайыпты арасында тұрмыстық жанжал шығып, ол қайғылы жағдаймен аяқталған.

Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

"Күдікті ұсталды. Адам өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр", – деп хабарлады Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында колледжде өрт болып, ер адам қаза тапты
20:48, 23 ақпан 2026
Қостанай облысында колледжде өрт болып, ер адам қаза тапты
Әйел мен оның екі баласын өлтірген қырғызстандықты атып өлтірді
12:07, 24 мамыр 2024
Әйел мен оның екі баласын өлтірген қырғызстандықты атып өлтірді
Атырауда өрт кезінде зейнеткер әйел қаза тапты
19:18, 05 наурыз 2025
Атырауда өрт кезінде зейнеткер әйел қаза тапты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
20:21, Бүгін
Главный тренер "Алтая" разобрал сенсационную ничью с "Елимаем" в КПЛ
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
20:12, Бүгін
Дисквалифицированному боксёру из Казахстана дали новый бой после избиения соперника из Узбекистана
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
19:53, Бүгін
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
19:40, Бүгін
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
