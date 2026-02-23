#Референдум-2026
Оқиғалар

Қостанай облысында колледжде өрт болып, ер адам қаза тапты

Өрт, Қостанай облысы, колледж, ер адам, қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 20:48 Сурет: Zakon.kz
Қостанай облысындағы колледждердің бірінде болған өрт салдарынан 58 жастағы ер адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алау" басылымы 21 ақпанда "112" пультіне Федоров ауданы, Жаркөл ауылындағы колледж аумағында түтін шыққандығы туралы хабарлама келіп түскенін жазады. Өңірлік ТЖД деректері бойынша, оқиға орнына өртке қарсы қызмет бөлімшелері жіберілді.

"Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер екі қабатты зертханалық ғимараттың бірінші қабатындағы қосалқы бөлмедеден от шыққанын анықтады. Барлау барысында құтқарушылар 1968 жылы туған ер адамды ес-түссіз күйде тапты. Ол сыртқа шығарылып, жедел жәрдем бригадасына тапсырылды. Қабылданған шараларға қарамастан, зардап шегушіні құтқару мүмкін болмады", – дейді Қостанай облысы ТЖД Жоспарлау және жедел басқару орталығы бастығының міндетін атқарушы Жасұлан Хасенов.

Өрт ауыздықталды. Ер адамның нақты өлімінің себебін сот-медициналық сараптама анықтайды. Сондай-ақ өрттің мән-жайын анықтау үшін өрт-техникалық зерттеу шаралары тағайындалды.

Бұған дейін Қызылордада автосервис дүкені өртенгенін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында жантүршігерлік жол апатынан үш адам қаза тапты
07:25, 17 желтоқсан 2024
Қостанай облысында жантүршігерлік жол апатынан үш адам қаза тапты
Қостанай облысында жол апатынан екі мұғалім қаза тапты
11:37, 17 желтоқсан 2024
Қостанай облысында жол апатынан екі мұғалім қаза тапты
Ақтөбе облысында кәріз сорғысына түскен жұмысшылар уланып қалды – екі адам қаза тапты
21:56, 16 тамыз 2024
Ақтөбе облысында кәріз сорғысына түскен жұмысшылар уланып қалды – екі адам қаза тапты
