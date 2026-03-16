#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Қоғам

СҚО-да героин сатты деген күдікпен ер адам ұсталды

СҚО-да героин сатты деген күдікпен ер адам ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 17:45 Сурет: polisia.kz
Петропавлда есірткі өткізумен айналысты деген күдікпен 39 жастағы тұрғын ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Күдіктіні полицейлер Жұмысшы кентінде ұстады. Оның тұрғылықты жерін тексеру барысында тәртіп сақшылары шамамен 75 грамм героин тәркіледі. Бұл мөлшер аса ірі көлемге жатады. Ер адамның айтуынша, героинді ол елордадан алып келген.

Медициналық куәландыру нәтижесі ұсталған адамның опиоидтарды қолданғанын көрсетті. Қазіргі уақытта ол қамауда отыр.

Енді ұсталған күдікті 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

"Бұл — жыл басынан бері облыста героин анықталған жалғыз дерек. Жалпы, қаңтар айынан бастап СҚО-да полицейлер 39 есірткі құқық бұзушылығын тіркеп, заңсыз айналымнан 1600 грамнан астам түрлі есірткі затын тәркіледі. Оның 900 грамы – синтетикалық есірткі", - деп хабарлады полиция.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: