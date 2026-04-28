Оқиғалар

Елордада "синтетика" таратумен айналысқан жас жігіт ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 19:37 Фото: Zakon.kz
Елордада полицейлер синтетикалық есірткі заттарын өткізумен айналысты деген күдікпен 22 жастағы ер адамды анықтап, ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлер күдіктінің тұрғылықты жерін тексеру барысында асүйден шамамен бір келіге жуық тыйым салынған зат тапқан.

"Терезе алдында өзіне тән иісі бар ұнтақ тәрізді зат салынған 8 полиэтилен пакеті болған. Олардың ішінде шамамен 500 грам мефедрон және 400 грам альфа-PVP анықталды. Барлық табылған зат тәркіленді",- делінген ақпаратта.

Анықталғандай, күдікті есірткі заттарын сақтау мақсатында пәтерлерді қысқа мерзімге жалға алып отырған.

"Аталған факті бойынша аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының заңсыз айналымы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды",- деп мәлімдеді полицейлер.

Бұған дейін Қостанай облысында анасын қорғамақ болған жасөспірім қаза тапқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Талдықорғанда есірткі таратумен айналысқан кәмелетке толмаған жас ұсталды
Алматыда есірткіні жасырын қойып кетуші қолға түсті
Атырауда есірткі таратумен айналысқан аудан тұрғыны ұсталды
Самоделкина рассказала, чем ей запомнились Олимпиада-2026, помимо соревнований
Арман Царукян проведёт пятую схватку в лиге RAF 30 мая - известен соперник
Синнер раскритиковал организаторов турнира в Мадриде из-за поздних матчей
Лидер сборной Казахстана объявил об уходе из "Кайрата"
