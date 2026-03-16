#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
486.2
557.82
6
Қоғам

Павлодарда зейнеткерді тонамақ болған күдікті ұсталды

Павлодарда зейнеткерді тонамақ болған күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 22:56
Күдіктіні ұстау мақсатында кешенді жедел-іздестіру іс-шаралары жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, 11 наурыз күні полицияға тонау әрекеті туралы хабарлама түсті.

Камзин көшесіндегі тұрғын үйдің лифтінде, кейін подъезінде белгісіз ер адам зейнеткердің азық-түлік салынған пакеті мен әмиянын тартып алуға тырысқан. Алайда күдікті оқиға орнынан қашып кеткен.

"Жедел қызметкерлер күдіктінің қашу бағыттарын, бейнебақылау камераларындағы жазбаларды зерделеді. Нәтижесінде Екібастұз қаласының тұрғыны анықталып, ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды", – деп хабарлады Павлодар облысы ПД криминалдық полиция басқармасының бастығы Жаслан Танжанов.

Аталған факті бойынша тонауға оқталу дерегімен қылмыстық іс қозғалды.

Күдіктінің осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бар-жоғы анықталып жатыр.

Айдос Қали
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
