#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
486.2
557.82
6
Қоғам

Көлік министрлігі ақылы жолдарда төлем жасау ережелерін жеңілдетті

Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Көлік министрлігі ақылы автомобиль жолдарымен жүру ақысын төлеу тәртібін реттейтін ережелерге өзгерістер енгізді – тиісті бұйрыққа қол қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат ақылы жолдарды пайдаланушылар үшін төлем жасаудың икемді әрі ыңғайлы тетігін көздейді және төлемді уақытында жүргізбеу салдарынан жүргізушілерді әкімшілік жауапкершілікке тарту жағдайларын азайтуға бағытталған.

Жаңа өзгерістер ақылы жолдарды пайдаланушылар үшін төлем жасау тәртібін жеңілдетіп, икемдірек етуге бағытталған. Сондай-ақ жолақысын уақытында төлемегені үшін жүргізушілердің әкімшілік жауапкершілікке тартылу жағдайларын азайту көзделіп отыр.

Бұған дейін қолданыста болған нормаға сәйкес, жүргізуші жолақысын жеті күнтізбелік күн ішінде төлемеген жағдайда, сегізінші күні материалдар Қазақстан Республикасының "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" кодексіне сәйкес қарау үшін көліктік бақылау органдарына жіберілетін.

Енді жаңа тәртіп бойынша, егер жеке тұлға жол жүрген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде төлем жасамаса, материалдар 31-ші күні заңнамада белгіленген тәртіппен көліктік бақылау органдарына жолданады.

Сонымен қатар алғаш рет жеке және заңды тұлғалар үшін бөлек тәртіп енгізіліп отыр. Егер заңды тұлға есепті айдан кейінгі айдың 20-сына дейін төлем жасамаса, материалдар келесі күні көліктік бақылау органдарына жіберіледі.

Аталған өзгерістер республикалық маңызы бар ақылы жол учаскелерімен жүргені үшін төлем жасауға жүргізушілерге қосымша уақыт береді.

Қол қойылған бұйрық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 10 күнтізбелік күн өткен соң күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы ақылы жолдарда жаңа төлем енгізіледі
13:15, 12 ақпан 2026
Қазақстандағы ақылы жолдарда жаңа төлем енгізіледі
Көкшетау-Петропавл ақылы жолымен жүру ақысының төлем бағалары өзгерді
10:49, 18 сәуір 2024
Көкшетау-Петропавл ақылы жолымен жүру ақысының төлем бағалары өзгерді
Жоғарғы сот ажырасқаннан кейін мүлікті бөлу ережелерін өзгертті
19:44, 08 шілде 2025
Жоғарғы сот ажырасқаннан кейін мүлікті бөлу ережелерін өзгертті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Бүгін
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Бүгін
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Бүгін
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Бүгін
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
