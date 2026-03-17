#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
479.02
551.11
5.82
Қоғам

Сәрсенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 20:14 Фото: zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 18 наурызда елдің басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанада түнде және таңертең тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі.

Алматы облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың таулы, тау бөктеріндегі аудандарына екпіні 18 м/с. Алматыда түнде және таңертең тұман күтіледі. Іле Алатауы (Алматы қаласының Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтары) бойынша: 18 наурызда түнде және таңертең тұман күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні 18 м/с.

Атырау облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында шаңды дауыл.

Абай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Семей қ.: 18 наурызда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Өскемен қ.: 18 наурызда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Қостанай облысында тұман күтіледі. Қостанайда 18 наурызда тұман күтіледі.

Ақтөбе облысында тұман күтіледі. Ақтөбеде кей уақыттарда тұман күтіледі.

Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде, солтүстік-шығысында тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 18 наурызда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жезқазған қ.: 18 наурызда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ. Қарағандыда кей уақыттарда тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Петропавлда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, таулы аудандарында 15-20 м/с. Түркістанда солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с.

Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Павлодар қ.: 18 наурызда тұман күтіледі.

Қызылорда облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың орталығында күші 15-20 м/с күтіледі. Қызылордада жел солтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Ақмола облысында тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі. Көкшетауда түнде және таңертең тұман күтіледі. Жолдарда көктайғақ күтіледі.

Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында оңтүстік-шығыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с.

Айдос Қали
18 ақпанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
4 наурызда қай өңірлерде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
Сенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Молодёжная команда "Барыса" разгромно проиграла в матче МХЛ
Сарсекбаев оценил выступление сборной Казахстана на историчесrом турнире World Boxing
Восемь шайб было заброшено в матче "Торпедо" - "Сарыарка" в полуфинальной серии ЧРК
Видеообзор матча КПЛ "Каспий" - "Окжетпес" с четырьмя голами
