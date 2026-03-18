Шымкент саябағында есірткі жасырған күдіктілер қамауға алынды
Сурет: бейнежазба скриншоты
Шымкент қаласында полиция қызметкерлері есірткіні таратумен айналысқан күдіктілердің әрекетіне тосқауыл қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Патрульдеу барысында тәртіп сақшылары екі ер адамның күмәнді әрекетіне назар аударған. Тексеру кезінде олардың есірткі заттарын түрлі орындарға жасырын қалдыру арқылы таратумен айналысқаны анықталды.
Аумақты тексеру және ұсталғандарды жеке тінту барысында сатуға дайындалған психотроптық заттардың 20-дан астам орамы тәркіленді. Сондай-ақ жасырын орындармен бөлісу үшін пайдаланылған телефондар да айғақ ретінде алынды.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript