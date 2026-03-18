Қоғам

Трансұлттық есірткі схемасы әшкереленді: 40 адам ұсталды

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі шет мемлекеттердің құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүргізген ауқымды арнайы операция барысында адамдарды есірткі бизнесіне тартудың трансұлттық схемасын жойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 09:04 Сурет: ҚР ІІМ
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі шет мемлекеттердің құқық қорғау органдарымен бірлесіп жүргізген ауқымды арнайы операция барысында адамдарды есірткі бизнесіне тартудың трансұлттық схемасын жойды.

Анықталғандай, ұйымдастырушылар шетелде отырып, интернет-ресурстар арқылы "жалақысы жоғары жұмыс" туралы жарнама таратқан.

Заңды жұмыстың атын жамылып, азаматтарды заңсыз есірткі айналымына тартқан. Олар орындаушыларға арнайы колл-орталықтар арқылы нұсқау беріп отырған.

Еліміздің 11 өңірінде Қазақстанның 40 азаматы ұсталды.

Есірткі таратуға қатысы бар 11 адам қамалды. Одан бөлек, тағы 9 адам есірткі тұтынғаны үшін жауапқа тартылды.

Операция барысында синтетикалық есірткі, компьютерлік техника, банк карталары, смартфондар және басқа да айғақтар тәркіленді. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қарағандыда есірткі курьері ұсталды: 3 келіге жуық психотроптық зат тәркіленді
Қарағандыда есірткі курьері ұсталды: 3 келіге жуық психотроптық зат тәркіленді
ҰҚК құны 2,4 млн АҚШ долларына бағаланатын есірткі арнасын әшкереледі
ҰҚК құны 2,4 млн АҚШ долларына бағаланатын есірткі арнасын әшкереледі
Қарағандыда кибералаяқтық схемасы әшкереленді: 2000-нан астам sim-карта тәркіленді
Қарағандыда кибералаяқтық схемасы әшкереленді: 2000-нан астам sim-карта тәркіленді
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
