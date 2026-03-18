"Алатау қаласының арнайы мәртебесі туралы" жаңа заңды қарау мерзімі белгілі болды
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 18 наурызда Үкімет отырысында Парламенттің "Алатау қаласының арнайы мәртебесі туралы" жаңа конституциялық заңды қарау мерзімін жариялады.
Ол жаңа Конституцияның барлық меншік нысандарына тең құқықтық қорғауды бекітетінін атап өтті, бұл әсіресе инвесторлар, кәсіпкерлер, шағын және орта бизнес үшін маңызды.
"Президенттің 2025 жылғы Жолдауына сәйкес, көрсетілген бағыттарды қамтитын "Алатау қаласының арнайы мәртебесі туралы" конституциялық заң жобасы әзірленді. Қазіргі таңда заң жобасы Парламент қарауында тұр. 2026 жылғы 20 наурызда Парламент палаталарының бірлескен отырысында бірінші оқу, 27 наурызда – екінші оқу жоспарланған. Заң жобасы наурыз айының соңына дейін мемлекет басшысының қарауына енгізіледі", – деді Серік Жұманғарин.
Заң жобасы келесі бағыттарды қарастырады:
- жергілікті мемлекеттік басқару органдарының құрылымы мен өкілеттіктерін айқындау;
- халықаралық және шетелдік озық стандарттарды, техникалық регламенттер мен технологиялық нормаларды қолдану;
- цифрлық активтер айналымын реттеу;
- төмен қабатты экономика мен ұшу аппараттарын дамыту;
- инвестицияларды қорғау және олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету;
- арнайы салық режимі мен бюджет қатынастарын қолдану.
Бұған дейін жаңа Конституциядағы ең маңызды мәселелерді премьер-министр Олжас Бектенов атап өткен еді.
