Елорда мәртебесі конституциялық заңмен бекітіледі
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2026 жылғы 18 наурызда Үкімет отырысында "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы туралы" жаңа конституциялық заң жобасының негізгі бағыттарын жариялады.
Заң жобасы елдің әкімшілік-аумақтық құрылымын жетілдіру мақсатында әзірленген және жекелеген нормаларды нақтылауға, сондай-ақ құқық қолдану тәжірибесін жетілдіруге бағытталған.
"Заң жобасында облыстардың, аудандардың, қалалардың және ауылдық елді мекендердің санаттарын анықтау, сондай-ақ оларды құру және қайта ұйымдастыру бойынша құзырлы органдардың өкілеттіктерін белгілеу көзделген. Осылайша, заң жобасы мемлекеттің аумақтық тұтастығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен қатар, конституциялық заң деңгейінде елорданың мәртебесі айқындалады", – деді Серік Жұманғарин.
Оның айтуынша, бұл шара елорданың тұрақты дамуын қамтамасыз етіп, қалалық ортаның сапасын, тұрғындардың өмір сүру жайлылығын және мемлекеттік басқару тиімділігін арттырады.
Сонымен қатар, конституциялық заң жобасында елорданың жергілікті басқару ерекшеліктері де қарастырылған. Атап айтқанда, қала құрылысы, көші-қон, көлік және жер қатынастары мәселелері қамтылған.
"Қазіргі таңда әкімшілік-аумақтық құрылыс пен елорданың мәртебесіне қатысты конституциялық заң жобалары бойынша консультативтік құжаттар мемлекеттік органдармен келісіліп, "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" порталында жарияланған. Белгіленген тәртіпке сәйкес, заң жобалары биылғы жылдың сәуір айының соңына дейін Парламент Мәжілісінің қарауына енгізіледі", – деді Серік Жұманғарин.
Бұған дейін Жұманғарин Парламенттің "Алатау қаласының арнайы мәртебесі туралы" Конституциялық заңды қарау мерзімін атаған. Жаңа Конституциядағы ең маңызды мәселелерді премьер-министр Олжас Бектенов атап өтті.
