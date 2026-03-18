#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
479.02
551.11
5.82
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда ғылымды қаржыландыру тетіктері кеңейтіледі

Фото: freepik
2026 жылғы 18 наурызда Үкімет отырысында Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек ғылыми саланы дамыту жоспарларымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, қазіргі уақытта Мәжілісте ғылым мәселелері бойынша заң жобасы қаралуда. Құжат бірқатар заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуді көздейді.

"Заң жобасында бірнеше негізгі бағыт қарастырылған. Соның бірі – ғылымды қаржыландыру жүйесін жетілдіру. Ғылыми қызметті қаржыландыру тетіктері кеңейтіледі. Атап айтқанда, халықаралық ғылыми жобаларды гранттық қаржыландыру, венчурлік қаржыландыруды дамыту, сондай-ақ тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қолдау қарастырылған. Ғылым қоры тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерге гранттар беру құқығына ие болады", – деді министр.

Сонымен қатар, ғылыми жобалардың құнын бағалау тетіктері енгізіліп, ғылыми нәтижелерді коммерцияландыру мен венчурлік қаржыландыру қағидаларын әзірлеу бойынша уәкілетті органның өкілеттіктері бекітіледі. Ғылымды көп қажет ететін аумақтарды дамыту да көзделіп отыр.

"Мемлекет басшысының 2025 жылғы 14 наурызда өткен Ұлттық құрылтай отырысында берген тапсырмасын орындау аясында ғылымды көп қажет ететін аумақтарды дамытуға арналған құқықтық база қалыптастырылуда. Оған ғылым қалашықтары мен ғылыми-технологиялық парктер кіреді. Бұл ретте ғылым қалашықтарының құқықтық мәртебесі, оны беру критерийлері, даму стратегиясын әзірлеу тәртібі және басқару тетіктері (басқарушы компаниялар арқылы) айқындалады. Сондай-ақ, ғалымдар мен ғылыми қызметкерлердің құқықтық мәртебесі, олардың құқықтары мен академиялық еркіндік кепілдіктері бекітіледі. Заң жобасында ғалымдар мәртебесіне арналған жеке бөлім енгізіліп, "жас ғалым" ұғымы да айқындалмақ". Саясат Нұрбек

Бұған дейін депутат мемлекеттік қызметшілерге жұма күні демалыс беруді ұсынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Елімізде қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғау күшейтілмек
16:57, Бүгін
Қазақстанда білім беру гранттары иегерлерінің тізімі қашан жарияланады
18:08, 02 тамыз 2024
Қазақстанда жасанды интеллект оқытушыларды даярлау жүйесіне енгізіледі
12:36, 06 қаңтар 2026
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: