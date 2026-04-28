Қоғам

Ғалымдарға арналған цифрлық көмекші: ЖИ мүмкіндіктері кеңейеді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 13:37 Фото: freepik
2026 жылғы 28 сәуірде Үкімет отырысында Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек ғылыми салаға жасанды интеллект (ЖИ) енгізу туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, бұл бағыттағы жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Қазірдің өзінде ғылыми сараптаманың негізгі процестерін автоматтандыруға арналған бірқатар шешімдер әзірленіп жатыр.

"Атап айтқанда, өтінімдерді тексеруге арналған ЖИ жүйесі енгізілуде. Бұл қолмен өңдеуді қысқартып, өтінімдерді қарау жылдамдығын едәуір арттыруға мүмкіндік береді", – деді Саясат Нұрбек.

Сондай-ақ "ҰҒТҒО цифрлық көмекшісі" 85 мыңнан астам пайдаланушының сұраныстары негізінде оқытылып, кеңес беру дәлдігін жоғары деңгейде қамтамасыз етіп отыр.

Министрдің сөзінше, тағы бір маңызды бағыт – Ұлттық ғылыми кеңес мүшелеріне арналған ЖИ-көмекшіні әзірлеу. Бұл жүйе ғылыми жобаларды, жарияланымдарды және ғалымдардың деректерін талдау арқылы негізделген шешім қабылдауға көмектеседі.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда 100 мыңға жуық студент жасанды интеллект кәсіпкерлігі бағытында білім алып жатқаны хабарланған болатын.

ЖИ енгізу: еңбек нарығында қайта құрылымдау күтіледі
