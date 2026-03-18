Ризабек Айтмұхан жаңа салмақта Қазақстан чемпионы атанды
Сурет: olympic.kz
Еркін күрес шебері Ризабек Айтмұхан 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында өткен Қазақстан чемпионатында 125 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Финалда ол елордалық балуан Әлімжан Сәлімжанды мерзімінен бұрын жеңді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан әйелдер құрамасы бокстан Азия чемпионаты алдында шешуші дайындық кезеңін өткізіп жатқанын хабарлаған едік.
