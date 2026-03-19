Қоғам

Қазақстанда суды іздеудің ауқымды жұмыстары шұғыл түрде басталмақ

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 10:02 Фото: freepik
Қазақстанда 2027 жылға дейін елдің бес өңірінде жер асты суының жаңа көздерін анықтау үшін іздестіру-барлау жұмыстары жүргізілмек, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, бұл жұмыстар Ақмола, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында, сондай-ақ Жетісу және Ұлытау облыстарында жүргізіледі. Бұл туралы 2026 жылғы 19 наурызда Су ресурстары және ирригация министрлігінде мәлімдеді.

"Жұмыстар жер асты суларының ресурстық базасын кеңейтуге және елді мекендерді, ауыл шаруашылығын және экономиканың басқа да салаларын сумен қамтамасыз етудің қосымша көздерін қалыптастыруға бағытталған", – деп түсіндірді ведомство.

Сонымен қатар, 2026 жылы жер асты су кен орындарын барлау бойынша 28 жаңа жобаны әзірлеу жоспарлануда. Оның ішінде тоғыз жоба – Жамбыл облысында, үш жоба – Ақмола облысында, төртеуден – Батыс Қазақстан және Түркістан облыстарында, екеуден – Маңғыстау және Атырау облыстарында, бір-бірден – Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қызылорда облыстарында және Ұлытау облысында жүзеге асырылады.

"Жалпы алғанда, Қазақстан аумағында ауызсу және техникалық сумен жабдықтау, суару және өзге де шаруашылық қажеттіліктер үшін арналған жер асты суының 4803 кен орны барланған. Мемлекеттік баланс деректеріне сәйкес, жер асты суларының пайдалануға жарамды қоры тәулігіне 43,2 млн м³ құрайды. Ал нақты пайдалану көлемі тәулігіне шамамен 1,5 млн м³ немесе жалпы көлемнің 3,6%-ын ғана құрайды", – деп мәлімдеді Су ресурстары министрлігі.

Барланған қор құрылымында тәулігіне 21,2 млн м³ шаруашылық-ауызсу қажеттіліктеріне, 2,4 млн м³ өндірістік-техникалық мақсаттарға, ал 19,6 млн м³ суару мақсаттарына пайдалануға арналған.

"Су ресурстары тапшылығының артуы және климаттың өзгеруі жағдайында жер асты суларының әлеуетін дамыту тұрақты су пайдалануды қамтамасыз етудің негізгі бағыттарының бірі ретінде қарастырылады. Жер асты су ресурстарының әлеуеті жоғары болғанымен, олардың едәуір бөлігі әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Осыған байланысты Су ресурстары және ирригация министрлігі жер асты суларын кешенді пайдалану тұжырымдамасын әзірлеуді бастады. Бұл құжат жер асты су ресурстарын басқарудың заманауи жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Аталған тұжырымдаманы іске асыру жер асты суларын игерудің тиімділігін арттыруға, елді мекендер мен экономиканың түрлі салаларын тұрақты және ұтымды сумен қамтамасыз етуге, сондай-ақ су қорларын сақтау мен толықтыруға мүмкіндік береді", – деді Су ресурстары және ирригация вице-министрі Талғат Момышев.

Айта кетейік, 16 наурызда Су ресурстары және ирригация министрлігі Қазақстандағы су қоймаларындағы жағдай туралы есеп берген болатын.

