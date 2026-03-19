Қоғам

Қандай авиакомпаниялар Таяу Шығысқа ұшуды жалғастыруда

Фото: unsplash
Қазақстанның Көлік вице-министрі Талғат Ластаев 2026 жылғы 19 наурызда Сенат кулуарында Таяу Шығыстағы тұрақсыз жағдайға байланысты қазақстандық авиакомпаниялар бұл бағыттағы рейстерін уақытша тоқтатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер рейстердің қайта жандануы мүмкіндігін және өңірдегі қазіргі жағдай қандай екенін нақтылады.

Вице-министрдің айтуынша, қазіргі таңда қазақстандық әуе тасымалдаушылар жағдайға байланысты Таяу Шығысқа ұшуды тоқтатқан. Өңірдегі жағдай үнемі өзгеріп отырғанымен, кейбір шетелдік авиакомпаниялар рейстерін жалғастырып жатыр.

"Мысалы, FlyDubai туралы айтатын болсақ, жақында ғана Дубай әуежайы уақытша жабылып, рейстер тоқтатылды. Яғни бәрі ұшу қауіпсіздігіне байланысты тәуекел деңгейіне тәуелді. Өйткені ондағы жағдай өте тұрақсыз. Осыған байланысты тәуекелдерді тұрақты түрде бағалау жүйесі жүргізілуде. Жағдайдың қалай өрбитініне қарай және Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп жасалған кешенді бағалау негізінде алдағы шешімдер қабылданады", – деді Талғат Ластаев.

Ол қазақстандық авиакомпаниялар әзірге рейстерін тоқтатқанын, ал кейбір шетелдік тасымалдаушылар тәуекелдерді өз бағалауына қарай ұшуды жалғастырып отырғанын атап өтті.

"Катар қазіргі уақытта рейстерін тоқтатты. Ал FlyDubai бойынша кейбір рейстер орындалды, бірақ әрбір нақты сәттегі жағдайға байланысты өзгеріп отырады. Әуежайлар уақытша жабылып, әуе кеңістігі жабылады, соның салдарынан рейстер де тоқтатылады. Қазір тұрақты жұмыс туралы айту қиын. Сауд Арабиясына қатысты да қазіргі уақытта біздің авиакомпаниялар рейстерін тоқтатты", – деп толықтырды вице-министр.

Бұған дейін Астанадағы жаңа әуежай құрылысы қай кезеңде екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
