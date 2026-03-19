#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
482.32
553.37
5.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
482.32
553.37
5.63
Қоғам

Тоқаев еліміздің ғылыми-академиялық қоғамдастығына үндеу жасады

Қасым-Жомарт Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 17:27
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің ғылыми-академиялық қоғамдастығына үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының пайымдауынша, ғылым қалашықтары мен қарқынды дамитын қалалар инвестиция және жаңа технологияларды тарту орталығына айналуға тиіс.

"Осы міндетті іске асыру үшін тиісті тұжырымдама қабылданды. Бұл концепцияға сәйкес мықты ғылыми- технологиялық парктер құру жоспарланып отыр. Менің тапсырмам бойынша Курчатов қаласына ғылым қалашығы мәртебесін беру жұмысы басталып кетті. Парламент осындай қалашықтардың құқықтық мәртебесін және қаржыландыру тетіктерін айқындайтын заң жобасын қарап жатыр. Ғылымды арқау еткен аумақтар құру – біздің стратегиялық басымдыққа ие мақсатымыз. Жаңа Конституцияда қарқынды дамитын қалалар үшін арнайы құқықтық режим бекітілді. Сондықтан Alatau City жоғары технологиялар саласындағы инвесторлар үшін тартымды жобаға айналады деп сенеміз. Жалпы, мемлекет өңірлерде ғылым мен инновацияны дамытуға ерекше назар аударып отыр. Соған сәйкес әкімдерге ғылыми-технологиялық саясатты жүргізу құзыреті берілді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы сөзін қорытындылай келе, еліміздің ғылыми-академиялық қоғамдастығына үндеу жасады.

"Қазақстанның ертеңі қандай болатыны, инновациялық және озық елге айналу мүмкіндігі Сіздердің идеяларыңызға, зерттеулеріңізге, жасаған еңбектеріңіз бен ашқан ғылыми жаңалықтарыңызға тікелей байланысты. Күш-жігер біріктіріп, Қазақстанды Еуразиядағы жетекші ғылыми, технологиялық орталықтардың біріне айналдыра аламыз. Мен бұған сенімдімін", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев ғалымдар жаңа Конституцияның мән-мазмұнын жұртшылыққа терең түсіндіруге айтарлықтай үлес қосқанына назар аударып, ғылым елдікті нығайтудың маңызды құралы екенін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жетістіктерге тоқмейілсімей, жаңа мақсаттарға ұмтылуымыз қажет – Тоқаев
20:34, 19 наурыз 2026
Жетістіктерге тоқмейілсімей, жаңа мақсаттарға ұмтылуымыз қажет – Тоқаев
"Тағдыршешті реформалар кезеңіне қадам бастық": Тоқаев мемлекеттік аппаратқа үндеу жасады
17:55, 24 желтоқсан 2025
"Тағдыршешті реформалар кезеңіне қадам бастық": Тоқаев мемлекеттік аппаратқа үндеу жасады
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына үндеу жасады
11:31, 12 ақпан 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Пьяный болельщик "Барыса" устроил потасовку на матче КХЛ (видео)
23:32, 19 наурыз 2026
Пьяный болельщик "Барыса" устроил потасовку на матче КХЛ (видео)
Геннадий Головкин принял Россию в World Boxing
23:03, 19 наурыз 2026
Геннадий Головкин принял Россию в World Boxing
Кристина Шумекова завоевала две золотые медали на чемпионате Казахстана
22:33, 19 наурыз 2026
Кристина Шумекова завоевала две золотые медали на чемпионате Казахстана
Покатилов помог лидеру чемпионата Азербайджана победить и оторваться от "Карабаха"
22:04, 19 наурыз 2026
Покатилов помог лидеру чемпионата Азербайджана победить и оторваться от "Карабаха"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: