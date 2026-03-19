Қазақстанда бірқатар стоматологиялық клиниканың қызметі тоқтатылды
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 2026 жылғы 19 наурызда ел бойынша стоматологиялық клиникаларға жүргізіліп жатқан жоспардан тыс тексерулер туралы есеп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, тексеру тізіміне барлығы 622 стоматологиялық клиника енгізілген.
Кейінгі деректерге сәйкес, олардың 392-сіне тексеру жүргізілген.
Оның ішінде 103 клиникада ешқандай заңбұзушылық анықталмаған.
Қызметін тоқтатқан 174 стоматологиялық клиниканың 56-сы медициналық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясын өз еркімен қайтарған.
Жекелеген жағдайларда жедел әрекет ету шаралары қабылданып, кейбір субъектілердің қызметі 30-дан 90 күнге дейін тоқтатылды. Сондай-ақ медициналық қызметкерлерді 30 күнге жұмыстан шеттету шаралары қолданылған.
