Қоғам

20 наурызда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

19.03.2026 21:23
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 20 наурызда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде шаңды дауыл.

Астанада тұман, көктайғақ күтіледі.

Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Ақтөбеде түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ақмола облысында тұман, көктайғақ күтіледі. Көкшетауда түнде және таңертең тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі.

Жамбыл облысының таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Түнде және таңертең жолдарда көктайғақ. Павлодарда тұман күтіледі. Түнде және таңертең жолдарда көктайғақ.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Түнде және таңертең жолдарда көктайғақ. Қарағандыда кей уақыттарда тұман.

Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.

Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында жаңбыр, найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с. Шымкентте кей уақыттарда жаңбыр, найзағай күтіледі. Шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.

Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Семейде түнде және таңертең тұман күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Өскеменде тұман күтіледі.

Маңғыстау облысының оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың орталығында кей уақытта екпіні 15-18 м/с күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман, көктайғақ күтіледі. Оралда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавлда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с.

Қостанай облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.

Айдос Қали
