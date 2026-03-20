#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Жамбыл облысында көлігінің нөмірін қағазбен жапқан жүргізуші анықталды

Жамбыл облысында көлігінің нөмірін қағазбен жапқан жүргізуші анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 18:21
Жамбыл облысының Жамбыл ауданы аумағындағы "Батыс Еуропа – Батыс Қытай" республикалық маңызы бар автожолында полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережесінің өрескел бұзылуын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Патрульдеу барысында тәртіп сақшылары мемлекеттік тіркеу нөміріндегі әріптері қағазбен жабылған Hyundai автокөлікке назар аударған.

Тексеру нәтижесінде жүргізушінің Түркістан облысының тұрғыны екені белгілі болды. Ол жоғары жылдамдықпен қозғалу кезінде бейнебақылау камераларына түсіп қалмау мақсатында мемлекеттік нөмірін әдейі жапқанын мойындады.

Аталған құқық бұзушылыққа байланысты жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сот шешімімен оған бір жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айыру жазасы тағайындалып, сондай-ақ бір тәулікке әкімшілік қамаққа алу шарасы қолданылды.

Айдос Қали
