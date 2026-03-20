Автожолда бақылау камераларын алдамақ болған қазақстандық көзге түсіп, қамауға алынды
"Батыс Еуропа – Батыс Қытай" республикалық маңызы бар автожолының Жамбыл ауданы аумағында полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережесін бұзу дерегін анықтады. Патрульдеу барысында тәртіп сақшылары мемлекеттік тіркеу нөміріндегі әріптері қағазбен жабылған автокөлікті анықтады.
Жамбыл облысы ПД мәліметіне сүйенсек, тексеру нәтижесінде жүргізушінің Түркістан облысының тұрғыны екені белгілі болды. Ол жоғары жылдамдықпен жүру кезінде бейнебақылау камераларына түсіп қалмау үшін мемлекеттік нөмірін әдейі жапқанын мойындаған.
"Аталған құқық бұзушылық бойынша жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен оған бір жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айыру жазасы тағайындалып, сондай-ақ бір тәулікке әкімшілік қамаққа алу түріндегі жаза қолданылды",- делінген ақпаратта.
